У побережья Камчатки произошло шесть афтершоков магнитудой до 4,8

У побережья Камчатки за прошедшие сутки зарегистрировали шесть афтершоков магнитудой до 4,8. Это следует из заявления главка МЧС России по регину.

Сутками ранее у берегов полуострова произошло 12 афтершоков магнитудой от 3,5 до 4,8. Один из них был ощутим в населённых пунктах.

«За сутки произошли шесть афтершоков магнитудой от 3,8 до 4,8. В населённых пунктах подземные толчки не ощущались», — сказано в заявлении краевого ГУ МЧС РФ.

Также на Камчатке продолжается мониторинг вулканической активности, которая увеличилась после мощного землетрясения 30 июля. Согласно информации министерства, на вулкане Крашенинникова произошло два пепловых выброса, пеплопадов в населённых пунктах не зафиксировано.

В настоящее время наблюдается активность вулканов Крашенинникова, Камбального, Карымского, Шивелуча, Безымянного и Ключевского. Жителям и гостям региона настоятельно рекомендуют не приближаться к исполинам.

Ранее в Камчатском филиале Геофизической службы РАН сообщили о землетрясении магнитудой 5.0, зарегистрированном в акватории Тихого океана. По данным учёных, подземные толчки были отмечены 28 октября в 11:00 по местному времени в районе восточного побережья полуострова.