Россия расширяет торговлю в нацвалютах с Вьетнамом и другими странами АСЕАН

Россия активно расширяет торговлю в национальных валютах с Вьетнамом и другими государствами, входящими в Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Об этом сообщил замглавы МИД РФ Андрей Руденко в интервью газете «Известия».

«Это направление нашей экономической политики со многими странами, с Вьетнамом и с другими государствами. С рядом стран заключены соглашения о зоне свободной торговли с ЕАЭС, в частности с Вьетнамом. Это хорошо работает. Есть проблемы, но они решаемы», — отметил Руденко.

Помимо этого, Россия заинтересована в том, чтобы карты «Мир» принимались в странах АСЕАН. По словам Руденко, этот вопрос обсуждается, в частности, с Малайзией.

Ранее сообщалось, что Россия и Вьетнам прорабатывают запуск регулярного железнодорожного сообщения. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что Москва уделяет большое внимание укреплению транспортно-логистической связности двух стран. Проект предполагает организацию железнодорожного сообщения с Вьетнамом через территории Китая и Монголии. В этом году отмечается 75-летие установления дипломатических отношений между Россией и Вьетнамом, которые характеризуются активным сотрудничеством, в том числе в энергетической сфере.