Посол Афганистана рассказал о работе с Россией по приёму карт «Мир»

Афганистан ведёт обсуждение с Россией по приёму банковских карт «Мир». Об этом заявил посол страны в Москве Гуль Хассан Хассан.

«Работа в этой сфере есть, переговоры идут. Мы нуждаемся в том, чтобы денежные транзакции при покупках проходили без ограничений и проблем», — передаёт комментарий посла газета «Известия».

Дипломат также отметил интерес Афганистана в привлечении большего числа российских компаний для работы в стране.