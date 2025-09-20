Финансист объяснил, как санкции против карт «Мир» отразятся на россиянах
Россияне вряд ли сильно расстроятся из‑за включения платёжной системы «Мир» в санкционные ограничения 19-го пакета ЕС, уверен председатель комиссии по безопасности финансовых рынков совета Торгово-промышленной палаты РФ Тимур Аитов. По его словам, путешественники из России уже привыкли к тому, что карта «Мир» принимается без ограничений лишь в Абхазии, Белоруссии и Южной Осетии.
«В группе стран, таких как Азербайджан, Армения, Вьетнам, Казахстан, Куба, Таджикистан и некоторых других, возможность оплаты и снятия наличных ограничена и поддерживается отдельными банками или банкоматами. Ничего страшного в этом нет, всегда можно расплатиться наличными», — отметил финансист.
Он добавил, что некоторые россияне оформляют карты международных платежных систем Visa и Mastercard в третьих странах. Это можно сделать как при личном посещении банка, так и удалённо. Для оформления обычно требуется заграничный паспорт, ИИН и иногда другие документы по требованию банка. Кандидат экономических наук Даниил Петухов согласен, что для граждан РФ санкции против платёжной системы «Мир» практически не будут заметны.
«Карты «Мир» и так не очень работали в Европе, поэтому в этом смысле россияне не ощутят на себе последствий новых санкций», — подчеркнул собеседник «Газеты.ru».
Напомним, Еврокомиссия объявила содержание 19-го пакета санкций против России, который включает полный запрет импорта российского СПГ в ЕС. Также в чёрный список ЕС угрожают внести 118 судов.