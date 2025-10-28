К 2028-му пенсионные взносы будет платить каждый десятый самозанятый

Согласно заключению Счётной палаты по проекту бюджета Соцфонда, количество самозанятых, выплачивающих добровольные пенсионные взносы, демонстрирует рост: с 53 тысяч человек в 2024 году до 527 тысяч в 2025-м. Ожидается, что к 2028 году их число достигнет 1,5 млн человек. С документом ознакомилась газета «Известия».

По словам руководителя отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольги Беленькой, самозанятые без пенсионных отчислений смогут претендовать лишь на социальную пенсию, которая существенно ниже страховой. По прогнозам, в 2025 году средняя социальная пенсия составит около 15 тыс. рублей, а страховая — 25 тыс. рублей. К 2028 году выплаты вырастут до 18 тыс. и 30 тыс. рублей соответственно. Таким образом, страховая пенсия будет примерно в 1,6 раза выше социальной. Если прогноз оправдается и число участников программы достигнет 1,5 млн при общей численности самозанятых в 15 млн человек, это будет означать, что каждый десятый самозанятый будет участвовать в программе пенсионных взносов.

«Это очень серьёзная проблема, поскольку от большинства самозанятых не поступают средства ни на оплату больничных, ни на формирование пенсионных прав. При таком подходе возрастает нагрузка на СФР. Одновременно это повышает социальные риски. В перспективе ситуация приведёт к росту числа необеспеченных пожилых людей», — подчеркнула профессор Финансового университета при правительстве РФ Юлия Долженкова.

Напомним, ранее количество самозанятых в России выросло в 2,5 раза за три года. Условия для самозанятых останутся стабильными до 2028 года, а дальнейшие изменения будут определены после анализа опыта использования этого режима. Сейчас самозанятые платят налог в 4% (с физлиц) или 6% (с юрлиц и ИП). С 2026 года самозанятым станет доступно добровольное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности, что станет дополнительной мерой поддержки.