Мошенники списывают деньги с помощью «ошибочных» переводов на карту

Аферисты начали использовать новую мошенническую схему, в результате которой граждане лишаются своих средств после сообщений о якобы случайном поступлении на свой счёт. Как сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД РФ, злоумышленники пользуются сервисом «Мобильный перевод».

Схема преступников выглядит так: на телефон приходит СМС о зачислении денег, затем звонит неизвестный, утверждающий, что средства переведены по ошибке. Жертву просят вернуть сумму тем же способом или перевести на «правильный» номер. После выполнения этих указаний со счёта исчезает эквивалентная сумма.

В ведомстве рекомендуют при подобных обращениях направлять собеседника в отделение банка с чеком о проведённой операции. Если звонивший отказывается, ссылаясь на потерю чека — это почти всегда указывает на мошенничество.

А ранее пранкер рассказал о роковых ошибках при общении с мошенниками. По его словам, многие деликатные вещи не стоит обсуждать дистанционно. Кроме того, очень важно создать какие-то определённые слова, пароли, которые можно использовать только в частной беседе. Он подчеркнул, что в последнее время аферисты отходят от массовых рассылок и переходят к адресным операциям: собирают максимум данных о конкретных людях и их окружении, чтобы создать впечатление, будто с жертвой общается знакомый.