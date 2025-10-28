Названы страны с наибольшей долей граждан старше 65 лет

В мире определили страны с самой высокой долей жителей старше 65 лет. Согласно исследованию РИА «Новости», приуроченному ко Дню бабушек и дедушек, Россия заняла 47-е место в этом рейтинге.

По данным Мирового банка и статслужб различных стран, средняя доля населения старше 65 лет по 199 рассмотренным странам составляет около 10,2%. Лидерами по числу пожилых людей стали Монако (36,2%) и Япония (29,3%). В первую десятку также вошли Португалия, Болгария, Финляндия, Греция, Хорватия, Сербия и Гонконг.

Меньше всего пожилых людей проживает в Катаре (1,68%), ОАЭ (1,77%) и Замбии (1,95%). Россия расположилась на 47-м месте с долей населения старше 65 лет в 16,46%. В Белоруссии этот показатель несколько выше – 17,2%.

