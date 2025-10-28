В России предложили не засчитывать в срок службы уход в самоволку

В России предложили пересмотреть порядок учёта срока службы для военнослужащих, покидающих военную часть без разрешения. Законопроект Минобороны был одобрен правительственной комиссией по законопроектной деятельности. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники.

Согласно юристу Владимир Груздеву, поправки затронут призывников и контрактников. Изменения коснутся последних, что отсутствуют на службе более двух суток без уважительной причины. Ранее такой период составлял более десяти суток. Эксперт отметил, что снижение порога отсутствия способствует более строгому соблюдению дисциплины и усилению ответственности.

А ранее Госдума на пленарном заседании приняла поправку, устанавливающую тридцатидневный срок для явки в военкомат по электронной повестке с момента её публикации в реестре. Инициатива предполагает внесение изменений в статью 7.1 закона «О воинской обязанности и военной службе», которая регулирует временные меры по обеспечению явки граждан по повесткам военного комиссариата.