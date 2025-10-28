Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
28 октября, 05:22

Бывший командир «Азова»* назначен командующим бригады ВСУ в Харькове

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Бывший лидер националистического батальона «Азов»* Владимир Фокин приступил к командованию 125-й бригадой ВСУ, дислоцированной в Харькове. Об этом сообщили в российских силовых структурах.

«В Харьков прибыл новый командир 125-й отдельной тяжёлой механизированной бригады ВСУ майор Владимир Фокин. Ранее он командовал батальоном в 3-й отдельной штурмовой бригаде »Азов»*,сказал собеседник РИА «Новости».

Источник сообщил, что 125-я бригада действовала в Сумской и Запорожской областях. Собеседник предположил, что прибытие Фокина может быть связано с подготовкой к перемещению подразделений бригады на Харьковское направление.
Бойцы двух бригад ВСУ сдались в плен под Красноармейском
Бойцы двух бригад ВСУ сдались в плен под Красноармейском

Ранее Министерство обороны РФ сообщило о случаях сдачи в плен украинских военнослужащих на Харьковском направлении после прочтения сброшенных на них листовок. Перед тем, как взять под контроль село Тихое, российские войска распространили листовки среди украинских военнослужащих. После ознакомления с содержанием листовок часть украинских солдат прекратила сопротивление и оставила свои позиции.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

* Организации признаны террористическими и запрещёнными в РФ.

Мария Любицкая
