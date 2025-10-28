ISU начал расследование инцидента с плюшевой ракетой на этапе Гран-при в Китае

ISU расследует инцидент с китайскими фигуристами Жэнь Цзюньфэй и Син Цзянин, которые были замечены с игрушечной ракетой в зоне ожидания оценок на этапе Гран-при в Чунцине, чем спровоцировали скандал. Об этом сообщает Associated Press.

Китайские фигуристы с игрушечной ракетой в зоне ожидания. Видео © X / Cyrus_In_The_X

«ISU известно, что среди мягких игрушек, брошенных зрителями на лёд после выступления на этапе Гран-при 25 октября, по-видимому, оказалась неподходящая игрушка. Впоследствии эту мягкую игрушку взяли только что выступившие фигуристы. ISU сожалеет о произошедшем инциденте и проведёт дальнейшее расследование», — сообщили в ISU агентству.

По итогам соревнований по танцам на льду Жэнь Цзюньфэй и Син Цзянин заняли восьмое место. После субботнего произвольного танца они ожидали оценок, держа в руках большую плюшевую ракету с надписью «Дунфэн-61».

А ранее Life.ru писал, что по итогам выступления на квалификационном турнире в Пекине российская фигуристка-одиночница Аделия Петросян официально получила лицензию для участия в зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Спортсменка уверенно выиграла соревнование, набрав 209,63 балла за две программы, что превысило необходимый для квалификации результат.