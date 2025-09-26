Российским фигуристам закрыли двери на чемпионаты мира и Европы
Аделия Петросян, Пётр Гуменник. Обложка © ТАСС / Кирилл Кухмарь
Международный союз конькобежцев официально исключил возможность участия российских фигуристов в чемпионатах мира и Европы даже в нейтральном статусе. Об этом сообщает издание Sport24 со ссылкой на пресс-службу организации.
«Участие нейтральных спортсменов в фигурном катании ограничено олимпийскими отборочными соревнованиями ISU в Пекине», — заявили в союзе.
В организации подтвердили, что действующий запрет распространяется на все международные соревнования под эгидой ISU, кроме олимпийской квалификации. Решение было озвучено после успешного выступления Аделии Петросян и Петра Гуменника на квалификационном турнире, где они завоевали олимпийские лицензии.
Напомним Life.ru писал, что по итогам выступления на квалификационном турнире в Пекине российская фигуристка-одиночница Аделия Петросян официально получила лицензию для участия в зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Спортсменка уверенно выиграла соревнование, набрав 209,63 балла за две программы, что превысило необходимый для квалификации результат. Российский фигурист Пётр Гуменник набрал 262,82 балла на соревнованиях, также заняв первое место.
