Российским фигуристам закрыли двери на чемпионаты мира и Европы

Международный союз конькобежцев официально исключил возможность участия российских фигуристов в чемпионатах мира и Европы даже в нейтральном статусе. Об этом сообщает издание Sport24 со ссылкой на пресс-службу организации.

«Участие нейтральных спортсменов в фигурном катании ограничено олимпийскими отборочными соревнованиями ISU в Пекине», — заявили в союзе.

В организации подтвердили, что действующий запрет распространяется на все международные соревнования под эгидой ISU, кроме олимпийской квалификации. Решение было озвучено после успешного выступления Аделии Петросян и Петра Гуменника на квалификационном турнире, где они завоевали олимпийские лицензии.