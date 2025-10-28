В Таиланде из-за траура по бывшей королеве ввели новые правила для туристов

После смерти бывшей королевы Таиланда Сирикит, скончавшейся на 94-м году жизни, в стране объявлен годичный траур. Туристам рекомендуется проявлять уважение и воздерживаться от шумных развлечений. Об этом сообщил портал heute.at.

В течение ближайших месяцев местным жителям и гостям страны рекомендовано вести себя сдержанно и соблюдать правила траура. В одежде следует отдавать предпочтение приглушённым, неброским цветам, особенно рядом с королевскими резиденциями и на официальных мероприятиях.

Хотя чёрная одежда для туристов не обязательна, власти настоятельно советуют избегать чрезмерной раскованности в поведении. Громкие вечеринки и шумные празднования могут быть восприняты как проявление неуважения. Возможны ограничения на посещение храмов, государственных учреждений и некоторых массовых мероприятий.

Организаторам культурных событий предложено адаптировать свои программы к траурному периоду. Так, традиционный фестиваль Лой Кратонг, который обычно проходит 5 ноября, состоится в сокращённом формате. Световое шоу «Виджит Чао Прайя» находится под вопросом, а музыкальный фестиваль Leo Beach уже отменён. Также пока не решено, состоятся ли знаменитые вечеринки в полнолуние на острове Панган.

Напомним, что 26 октября стало известно о смерти королевы-матери Сирикит — матери нынешнего монарха Таиланда Махи Вачиралонгкорна (Рамы X). Она мирно скончалась в мемориальном госпитале короля Чулалонгкорна, принадлежащем Тайскому обществу Красного Креста, вечером 24 октября на 94-м году жизни. Королева на протяжении нескольких лет находилась под наблюдением врачей после госпитализации в 2019 году, а в последние месяцы страдала от инфекции кровотока.