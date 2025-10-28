Россия и США
28 октября, 06:13

В России возбудили уголовное дело против журналиста-иноагента Дениса Катаева*

Денис Катаев*. Обложка © ТАСС / Тараканов Вадим

В России возбудили уголовное дело против журналиста Дениса Катаева* за уклонение от обязанностей, предусмотренных для иностранных агентов. Об этом сообщили РИА «Новости» в правоохранительных органах.

«В отношении Катаева* возбуждено уголовное дело по статье 330.1 УК РФ (Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах)», — сказал собеседник агентства.

По информации собеседника агентства, в текущем году Таганский районный суд Москвы уже дважды привлекал журналиста к административной ответственности за аналогичные нарушения. Минюст внёс Катаева* в соответствующий реестр в сентябре 2023 года, указав в качестве основания его высказывания в поддержку поставок вооружения Украине. Отмечается, что журналист ранее работал на телеканале «Дождь»**, а в настоящее время является сотрудником одного из французских средств массовой информации.

Ранее СК РФ возбудил уголовное дело в отношении журналистки Оксаны Баршевой*, известной под псевдонимом Ксения Ларина*. Согласно сообщению ведомства, до марта текущего года Баршева* не выполнила требования законодательства об иностранных агентах, не предоставив необходимую информацию в уполномоченный орган. В настоящее время рассматривается возможность объявления её в федеральный розыск.

* Включёны в России в реестр иноагентов и реестр террористов и экстремистов

**СМИ, выполняющее функции иноагента и признанное нежелательным в России

Алиса Хуссаин
  • Новости
  • иноагенты
  • Журналисты
  • Общество
