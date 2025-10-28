В Казахстане предотвращён теракт, который готовили иностранцы

В Алма-Ате предотвратили теракт, который готовили пять иностранных граждан. Все подозреваемые арестованы, ведётся расследование. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета национальной безопасности страны.

«Комитетом национальной безопасности в Алматы в сентябре 2025 года на стадии приготовления предотвращён теракт, планировавшийся пятью иностранными гражданами. Все они арестованы, ведётся следствие», — говорится в сообщении.

Помимо предотвращения теракта, в сентябре и октябре 2025 года по подозрению в пропаганде терроризма под стражу были взяты восемь граждан Казахстана. За этот же период шесть лиц уже получили различные сроки лишения свободы за совершение террористических и экстремистских преступлений. Следствие продолжается, ведётся работа по установлению всех обстоятельств и причастных к подготовке террористической деятельности.

Ранее в Белграде произошёл инцидент перед зданием парламента: 70-летний мужчина выстрелил и ранил 57-летнего человека в бедро, после чего поджёг одну из палаток сторонников президента Сербии Александра Вучича. Подозреваемый также бросил в огонь несколько патронов. Полиция быстро задержала злоумышленника, пострадавшего госпитализировали, угрозы его жизни нет.