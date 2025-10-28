Россия и США
28 октября, 07:10

Политолог объяснил, почему Европа хочет ослабить Трампа для сделки по Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Европа намеренно затягивает процесс мирного урегулирования конфликта на Украине, ожидая ослабления влияния президента США Дональда Трампа. Об это заявил в эфире радио «Комсомольская правда» политолог Сергей Станкевич.

По словам специалиста, ЕС предлагает Трампу схему из двух этапов: сначала добиться прекращения огня и долгосрочного перемирия со стороны России, а затем — под руководством Вашингтона — выйти на полноценный мирный договор.

«Понятен замысел: у Трампа остаётся примерно 8 месяцев до того, как он потеряет контроль над Конгрессом. И он будет совсем другим — американского президента можно будет прижать с двух сторон, со стороны местных судов и со стороны Конгресса. Вот Европа время и тянет», — считает эксперт.

Ранее политолог рассказал, почему переговоры России и США зашли в тупик. По его словам, в этот процесс вовлечено множество участников, каждый из которых в какой-то степени тянет одеяло на себя.

