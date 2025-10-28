Мировые цены на сахар рухнули до минимума за последние пять лет

Стоимость сахара на мировом рынке упала до 14,47 цента за фунт — минимального уровня за последние годы. Падение связано с пересмотром прогнозов бразильской консалтинговой компании Datagro, ожидающей глобальный профицит продукта. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные брокеров.

На момент публикации цена на сахар продолжала снижаться и достигла отметки 14,43 цента за фунт, что составило падение котировок на 3,61%. Причиной снижения стало изменение прогноза Datagro: теперь ожидается глобальный профицит сахара в размере 1,98 млн тонн в 2025/26 году вместо ранее прогнозируемого дефицита в 5 млн тонн.

С начала года сахар подешевел на четверть, вернувшись к уровням декабря 2020 года. Тогда цены начали расти из-за последствий заморозков в Бразилии, повредивших посевы сахарного тростника.

Ранее сообщалось, что россияне потребляют сахар в четыре раза больше рекомендованной нормы, а соль — почти в 2,5 раза выше допустимого уровня. Такие показатели вызывают серьёзную обеспокоенность. При этом потребление мяса в стране незначительно превышает рекомендованные нормы.