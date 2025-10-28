Россия и США
28 октября, 06:57

В Петербурге ребёнку оторвало палец во время катания на качелях во дворе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / d_odin

В петербургском парке Парголово семилетний мальчик получил тяжёлую травму во время игры на уличных качелях. Ему оторвало половину пальца на правой руке, сообщает «Mash на Мойке».

По данным телеграм-канала, фаланга попала в движущийся механизм аттракциона, что привело к неполной ампутации. На место происшествия оперативно прибыла скорая помощь, ребёнка с кровотечением доставили в Педиатрический университет. Состояние мальчика стабилизировали.

А ранее Life.ru рассказывал, как 15-летний москвич втайне от родителей сел за руль «Ларгуса», однако во время езды перепутал педали и впечатался в дерево. Среди пострадавших — мальчик 2013 года рождения и девочка 2010 года рождения.

Мария Любицкая
