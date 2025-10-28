В Петербурге ребёнку оторвало палец во время катания на качелях во дворе

В петербургском парке Парголово семилетний мальчик получил тяжёлую травму во время игры на уличных качелях. Ему оторвало половину пальца на правой руке, сообщает «Mash на Мойке».

По данным телеграм-канала, фаланга попала в движущийся механизм аттракциона, что привело к неполной ампутации. На место происшествия оперативно прибыла скорая помощь, ребёнка с кровотечением доставили в Педиатрический университет. Состояние мальчика стабилизировали.

