Набиуллина предупредила о рисках поспешного снижения ключевой ставки

Слишком быстрое снижение ключевой ставки может свести на нет весь достигнутый прогресс в борьбе с инфляцией. Об этом заявила глава ЦБ России Эльвира Набиуллина.

«Наша оценка показывает, что скоропалительное снижение ставки перечеркнуло бы весь достигнутый путь. Нам пришлось бы весь пройденный путь проходить заново», — сказала она.

Процентные ставки на рынке следуют за ключевой ставкой Центробанка. При этом при высокой инфляции рыночные ставки остаются высокими, даже если ключевая ставка будет снижена. По её словам, любые поспешные шаги в монетарной политике могут поставить под угрозу достигнутую стабильность цен.

Ранее обсуждалась возможность нового снижения ключевой ставки после последнего решения Банка России. 24 октября Совет директоров ЦБ уменьшил ставку на 0,5 процентного пункта до 16,5%, однако аналитики не исключают ещё одного снижения до конца года. Принятии решения рассматривались варианты сохранить ставку на уровне 17% или снизить до 16%.