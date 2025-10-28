Продюсер раскрыл, как вера в инопланетян приносит Кате Лель 2 млн рублей за выступление

Несмотря на ироничное отношение части шоу-бизнеса к признаниям Кати Лель о контактах с пришельцами, певица остаётся крайне востребованной артисткой с гонораром 1,5–2 млн рублей за выступление. Об этом порталу «Страсти» рассказал продюсер Сергей Дворцов.

По словам специалиста, Лель всегда верила в НЛО, а с возрастом стала смелее говорить о своём «даре». Дворцов не видит в этом ничего плохого и считает, что обвинения в адрес певицы — проблема тех, кто их высказывает.

«У неё классная, я бы сказал, энергетика, и она к себе притягивает людей. Я могу сказать так — каждый из нас имеет какие-то определённые способности, какой-то дар. Вот, например, дар у Катюши — видеть и верить в НЛО», — отметил продюсер.

Собеседник портала добавил, что у певицы сейчас «вторая волна славы»: она активно выступает на корпоративах и крупных мероприятиях, а её востребованность поддерживают харизма, энергетика и любовь к публике. По оценке продюсера, гонорар Лель составляет от 1,5 до 2 млн рублей за одно выступление.

Вера в инопланетян неплохо сказывается на карьере певицы. Ранее музыкальный критик заявил, что многочисленные высказывания Кати Лель об НЛО приносят ей известность. Вместе с тем она может вызвать отклик у людей, склонных верить в паранормальные явления.