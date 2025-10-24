Сектор Газа
Раскрыта причина чрезмерного внимания Кати Лель к инопланетянам

Обложка © VK / Катя Лель

Певица Катя Лель использует рассказы о контактах с инопланетянами как часть своей пиар-стратегии, одновременно искренне веря в существование внеземных цивилизаций. Такое мнение в беседе с изданием «Абзац» высказал медиаменеджер и музыкальный критик Павел Рудченко.

По его словам, подобные заявления помогают заслуженной артистке России привлекать внимание публики к своей персоне и находить отклик у людей, склонных верить в паранормальные явления. Несмотря на искреннюю убеждённость звезды в реальность внеземных рас, отрицать эффект пиара бессмысленно, уверен собеседник издания.

«Она заняла нишу [Жанны] Агузаровой, которую знали как «космическую леди». Сейчас на нашей эстраде таким промышляет только Лель, хотя это актуально до сих пор. Народ притягивается ко всему необычному и эпатажному», — объяснил Рудченко.

Напомним, ранее Катя Лель опубликовала фото дочери с НЛО в центре Москвы. До этого певица раскрыла, стоит ли бояться нашествия инопланетян.

    avatar