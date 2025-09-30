«В наших вибрациях»: Катя Лель открыла в себе новые паранормальные способности

Певица Катя Лель представила мистический научный проект — датчик, фиксирующий изменения сознания под воздействием звуковых вибраций. Вместе с группой учёных-энтузиастов она продемонстрировала прибор, проецирующий на экран «цвета сознания» во время исполнения мантр, православных молитв и её собственных «галактических песен».

Катя Лель запустила программу исцеления звуком. Видео © Пятый канал

Как заявила артистка, нейрофизик Андрей Кузнецов — создатель устройства — был поражён результатами испытаний, проведённых на ней. Звезда утверждает, что человечество движется к «новой музыкальной частоте» под руководством «сил света» и инопланетных кураторов, а привычные песни вскоре перестанут восприниматься слухом.

Свою философскую систему, сочетающую индуистские практики, православные молитвы и концепцию вмешательства внеземного разума, певица называет результатом изучения философской литературы и «книг других цивилизаций». По её словам, каждый человек обладает божественными возможностями, которые можно раскрыть через высокочастотные звуки.

«Я понимаю, что это всё то, что я уже знаю. Там описано то, что действительно присутствует в нашем пространстве и в наших вибрациях… Мы будем каждый день открывать новые знания, поверьте, которые уже есть в нашем портале, в нашей реальности», — цитирует артистку Пятый канал.