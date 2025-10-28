Профессор объяснил, как курьеры умудряются зарабатывать по ₽20 тысяч в день

Высокие доходы курьеров обусловлены крайне интенсивным режимом работы и жёсткими требованиями работодателей. Об этом в беседе с RT заявил проректор Финансового университета при Правительстве РФ, профессор Александр Сафонов.

«Надо понимать, что это сверхинтенсивная работа, то есть человек должен, по сути дела, ежедневно работать не меньше 12 часов. Это раз. И, во-вторых, он должен обладать возможностью доставлять все посылки курьерской доставкой точно вовремя, не нарушая упаковку, соблюдая график, который устанавливает работодатель», — отметил Сафонов.

Компании, нанимающие курьеров, применяют штрафы за опоздания и иные нарушения условий доставки. К рискам также относятся утеря и порча товаров, что дополнительно влияет на уровень дохода и ответственность сотрудников, заключил он.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Москве курьеры за сутки могут зарабатывать чуть более 20 000 рублей. При этом наибольший прирост числа курьеров наблюдается сейчас в в Татарстане и Краснодарском крае, а средний доход по России у них составляет 48 354 рубля в месяц.