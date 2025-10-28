Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 октября, 07:36

Глава МИД Германии назвал предстоящую зиму решающей для Украины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Olga_Kovalova

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Olga_Kovalova

Предстоящий зимний период может стать переломным моментом для всего украинского государства. С таким прогнозом выступил федеральный министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль, подчеркнув, что ближайшие месяцы определят дальнейшее развитие кризиса на Украине и роль Берлина в поддержке Киева. Его слова передаёт издание Handelsblatt.

«Эта зима имеет решающее значение», — отметил Вадефуль.

Глава германского внешнеполитического ведомства также заявил, что «Украина должна сохранить свой оборонный потенциал». Так называемая коалиция желающих выразила готовность направить своих военнослужащих в распоряжение Киева. Цель этой инициативы – помочь Украине справиться с предстоящим зимним периодом.

В США Украине предрекли закрытие фабрик и крах централизованного отопления зимой
В США Украине предрекли закрытие фабрик и крах централизованного отопления зимой

К слову, эксперты предупреждают о грядущей самой сложной зиме для Украины за весь период конфликта. Это обусловлено комплексом факторов, включая российские удары по энергетической инфраструктуре, снижение добычи газа внутри страны до 60% и общее изнашивание сетей вследствие боевых действий.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Алиса Хуссаин
  • Новости
  • Украина
  • Германия
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar