Глава МИД Германии назвал предстоящую зиму решающей для Украины

Предстоящий зимний период может стать переломным моментом для всего украинского государства. С таким прогнозом выступил федеральный министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль, подчеркнув, что ближайшие месяцы определят дальнейшее развитие кризиса на Украине и роль Берлина в поддержке Киева. Его слова передаёт издание Handelsblatt.

«Эта зима имеет решающее значение», — отметил Вадефуль.

Глава германского внешнеполитического ведомства также заявил, что «Украина должна сохранить свой оборонный потенциал». Так называемая коалиция желающих выразила готовность направить своих военнослужащих в распоряжение Киева. Цель этой инициативы – помочь Украине справиться с предстоящим зимним периодом.

К слову, эксперты предупреждают о грядущей самой сложной зиме для Украины за весь период конфликта. Это обусловлено комплексом факторов, включая российские удары по энергетической инфраструктуре, снижение добычи газа внутри страны до 60% и общее изнашивание сетей вследствие боевых действий.