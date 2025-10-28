В Сети обсуждают заявление главного раввина Днепра Шмуэля Каминецкого о возможном завершении СВО 15 января — якобы так считают «большие люди» на Западе. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с «Царьградом» назвал эти сведения несостоятельными.

По словам Лебедева, точную дату окончания конфликта не знает никто, поскольку финальное решение будет принимать президент РФ Владимир Путин. Он полагает, что представителям движения Хабад хотелось бы прекращения боёв, поскольку российские силы продвигаются к Днепру, и это вызывает у них недовольство.

При этом, считает Лебедев, сейчас России нет резона останавливать боевые действия, ведь антироссийские санкции в любом случае не будут сняты сразу, поэтому надежды на скорое завершение выглядят необоснованно.

«Доживём до 15-го января, а 16-го посмеёмся. СВО будет продолжаться, пока это не закончит и не скажет наш Верховный командующий, Владимир Путин. Всё остальное — пожелания, мечты», — подчеркнул координатор сопротивления.

Ранее главный раввин Днепра Шмуель Каминецкий заявил, что конфликт между Россией и Украиной будет улажен 15 января 2026 года. Он утверждает, что такая информация пришла к нему от «больших людей в Европе».