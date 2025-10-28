Daily Mail: Путин заявлением о «Буревестнике» предупредил Запад
Обложка © Life.ru / Шедеврум
Президент России Владимир Путин выступил с предупреждением в адрес Запада, отметив, что страна обладает ядерной ракетой «Буревестник» с уникальными характеристиками, способной противостоять всем существующим западным системам обороны. Об этом сообщило издание Daily Mail.
«Россия теперь обладает ядерными силами самого высокого уровня в мире», — сказал он.
Ракета «Буревестник» способна летать значительно дольше других стратегических ракет и преодолевать существующие системы противоракетной обороны. СМИ отметили, что заявление президента России было воспринято как серьёзное предупреждение Западу о ядерных возможностях РФ.
Ранее сообщалось, что испытания российской ракеты «Буревестник» выявили технологическое отставание США. Вашингтон в современной гонке вооружений уступает не только Москве, но и Пекину. Продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений становится для США более актуальной необходимостью, чем для России.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.