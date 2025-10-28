Новый вид водорослей, найденный российским учёным на обычном рынке, поможет «очкарикам»
Обложка © «Шедеврум»
Новый вид микроводорослей, который российский учёный нашёл на обычном рынке, может помочь людям, испытывающим проблемы со зрением. Об этом Life.ru рассказал кандидат биохимических наук, член учёного совета АНО НИИ функционального питания Дмитрий Мордвинцев, который и обнаружил новый вид водорослей.
И хотя пока эта водоросль остаётся без названия, она отлично поможет людям, испытывающим проблемы со зрением, а также может использоваться в косметологии. Дело в том, что наша находка продуцирует огромное количество биологически активных веществ — в первую очередь каротиноидов, а из них в основном (¾ от всего объёма) — лютеин, причём в самой его биодоступной и биоэффективной форме — этерифицированной в сопровождении жиров и полиненасыщенных жирных кислот (которые сама же микроводоросль и продуцирует).
Новая водоросль — источник каротиноидов и лютеина — поспешит на помощь не только к «очкарикам», но и к людям, которые озаботятся профилактикой офтальмологических проблем.
