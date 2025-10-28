Новый вид водорослей, найденный российским учёным на обычном рынке, поможет «очкарикам»

И хотя пока эта водоросль остаётся без названия, она отлично поможет людям, испытывающим проблемы со зрением, а также может использоваться в косметологии. Дело в том, что наша находка продуцирует огромное количество биологически активных веществ — в первую очередь каротиноидов, а из них в основном (¾ от всего объёма) — лютеин, причём в самой его биодоступной и биоэффективной форме — этерифицированной в сопровождении жиров и полиненасыщенных жирных кислот (которые сама же микроводоросль и продуцирует).