Смертельно опасный тренд у подростков «разбиватель черепа» набирает популярность в РФ

Среди подростков вновь распространился опасный челлендж «разбиватель черепа» (skull breaker challenge). Его суть с 2018 года не изменилась: трое выстраиваются в ряд, двое по краям выбивают ноги у стоящего в центре, и тот падает, рискуя получить тяжёлые травмы головы и позвоночника. О причинах увлечения такими играми рассказала детский психолог Наталья Наумова в беседе с «Вечерней Москвой».

По словам Наумовой, подростки тянутся к опасным практикам, стремясь доказать силу и скрыть уязвимость, идти наперекор запретам и соответствовать «лидерам» среди сверстников. Им важно быть заметными в группе, и ради этого они нередко готовы нарушать правила. Дополнительным фактором выступают гормональные изменения: резкие колебания усиливают неуверенность, повышают внушаемость и страх потерять авторитет, поэтому решение об участии принимается импульсивно, без оценки рисков.

«Ребёнок настолько озабочен тем, чтобы не стать изгоем в коллективе, что готов участвовать в опасных играх», — подчеркнула она.

Специалист отмечает, что в этом возрасте подростки часто не прислушиваются к чувствам и интуиции, недальновидны и осознают опасность лишь после негативных последствий. Наумова советует родителям внимательнее относиться к интересам детей и не ругать их за сам факт любопытства к рискованным челленджам.

Ранее Life.ru рассказывал, как бразильский блогер утонул в прямом эфире на глазах у подписчиков, пытаясь выполнить челлендж. Он должен был зависнуть над наполненной водой бочкой, но соскользнул и не смог выбраться.