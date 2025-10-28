Россиянам рассказали, когда выгодно закупаться новогодней ёлкой и праздничным декором

С октября россияне активнее готовятся к Новому году, а продажи искусственных ёлок резко выросли, особенно недорогих моделей. О том, стоит ли закупаться уже сейчас и как изменятся цены на праздничный декор, «Вечерняя Москва» узнала у финансового аналитика Александра Разуваева.

Ёлки со средней ценой 7,5 тыс. рублей покупают чаще на 30%, а около 6 тыс. рублей — на 4,8%. Эксперт отметил, что перед праздниками активизируется рынок альтернативных инвестиций и предложил обратить внимание на советские ёлочные игрушки: их не производят, дефицит повышает ценность, и через пару месяцев их можно продать дороже.

По его словам, сейчас разумно покупать ёлки, домашний декор и подарки — ближе к дате ценники резко растут. Удорожание традиционно затрагивает и продукты: красную икру, игристые вина, даже селёдку. В этом году сильный рубль может сдержать рост цен на импорт, но общий спрос всё равно поднимает стоимость, ведь многие спохватываются в последний момент.

«Ценники увеличиваются в зависимости от того, где продаются товары. Если брать магазины, то в них стоимость ёлок, декора и прочего ближе к главной ночи года растёт на 20–30 процентов», — предупредил Разуваев.

Кстати, сэкономленные деньги можно будет смело пустить на селёдку под шубой, ведь ключевой новогодний салат подорожал уже на 100 рублей. Таким образом, в 2025 году он обойдётся почти в 418 рублей.