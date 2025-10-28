Перебравшийся в 2022 году в РФ латвиец открыл собственную пекарню в Пскове

В Латвии продолжают высылать граждан с паспортами РФ, не сдавших экзамен по латышскому языку и не заполнивших «анкету лояльности» с осуждением политики России и одобрением сноса памятников. Осенью покинуть страну потребовали более чем от 800 человек. А вот коренной латыш Язепс Юст в 2022 году вместе с женой и детьми переехал в Псков, чтобы открыть там своё дело. Об этом сообщает Kp.ru.

В Пскове он открыл пекарню и торгует рижским хлебом на улице Пушкина. Юст откровенно говорит, что когда-то страдал игроманией и проигрывал семейные деньги, но сумел перевернуть эту страницу.

«Но благодаря христианской вере начал избавляться от этой зависимости. И чтобы закрепить успех, решил уехать в Россию, сделать ВНЖ, потому что здесь меньше поощряют человеческие пороки, чем в Латвии», — пояснил мужчина.

По словам Язепса, после объявления о переезде в 2022 году часть знакомых в Латвии перестала здороваться с ним, однако о решении он не жалеет, ведь жителям Пскова пришёлся по вкусу его хлеб. Юст уверен, что нынешний период нужно пережить, после чего латыши и русские снова будут дружить. По его словам, порядочных людей в Латвии куда больше, чем тех, кто создаёт и подогревает напряжённость.

Ранее в МИД РФ заявили, что Россия готова принять у себя всех россиян, которым угрожает депортация из Латвии. При этом он отметил, что всех граждан нашей страны оттуда выдворять наверняка не станут.