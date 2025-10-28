В Москве предложили учредить новый суд

Верховный суд России предложил учредить новый районный суд в Москве – Внуковский. Об этом сообщает РИА «Новости».

Законопроект предусматривает, что юрисдикция нового суда будет распространяться на районы Внуково и Филимонковский.

Причиной для создания нового суда послужил рост населения в Новомосковском административном округе Москвы и, как следствие, увеличение нагрузки на судей Щербинского районного суда, который сейчас обслуживает эту территорию. В результате реформы, проведённой в прошлом году, вместо 21 поселения в Троицком и Новомосковском округах образовалось 8 районов, а Внуково, ранее входившее в состав Солнцевского района, стало районом Новомосковского округа.

По данным статистики, на 1 января 2025 года в Новомосковском округе проживало 582,7 тысячи человек, из которых 265,9 тысячи – в районах Внуково и Филимонковский (128,4 тысячи во Внуково и 137,5 тысячи в Филимонковском). Нагрузка на судей Щербинского районного суда за период с 2013 по 2024 год выросла более чем в шесть раз: с 4 641 дела в 2013 году до 28 830 дел в 2024 году. При этом количество гражданских дел увеличилось почти в семь раз, а уголовных – более чем в три раза.

Планируется, что в новом суде будут работать 20 судей и 62 сотрудника аппарата. Для размещения суда будут использованы уже существующие помещения, предназначенные для районных судов Москвы, что позволит избежать дополнительных затрат на строительство, охрану и обслуживание. Внуковский суд станет 36-м районным судом столицы.

А ранее сообщалось, что в России утвердили создание Путинского суда. Речь идёт о суде Путинского района города Грозного. Сам район в столице Чечни появился только прошлой весной.