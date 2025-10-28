Невеста рассказала о появившемся накануне свадьбы неочевидном симптоме рака

Неожиданный симптом, который едва не был проигнорирован на фоне предсвадебной суеты, спас жизнь 31-летней британке Шеннон Фрост. Как сообщает Daily Mirror, женщина столкнулась с раком крови, когда обратила внимание на ноющую боль и онемение в плече.

Поначалу Шеннон объясняла это обычной переработкой.

«Я делала своими руками много всего к свадьбе и до трёх утра работала с канцелярским ножом. У меня болело плечо, но я списала это на то, что я сильно сутулилась», — заявила она.

Однако когда дискомфорт перерос в нечто большее, визит к врачу обернулся шоком. Вместо предполагаемого тромба, врачи обнаружили нечто куда более страшное.

«Я вернулась, а меня уже ждали у двери, и врач сказала: Вся ваша грудная клетка — опухоль, нам нужно госпитализировать вас прямо сейчас», — вспоминает британка.

Диагноз оказался неходжкинской лимфомой, агрессивным раком лимфатической системы, спровоцировавшим рост 12-сантиметровой опухоли. К счастью, после шести курсов химиотерапии Шеннон смогла достичь ремиссии.

