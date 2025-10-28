Эстония предложила создать в ЕС «военный шенген», который позволит быстро доставлять грузы между странами союза без оформления документов. С такой инициативой выступил глава Минобороны страны Ханно Певкур, комментируя идею о создании европейской армии изданию Pais. По его мнению, это ускорит логистику в случае необходимости совместной военной поддержки.

«Нам нужна военная шенгенская зона, которая позволит нам быстро передвигаться, если нам понадобится что-то доставить из Испании в Эстонию без оформления каких-либо документов», — сказал он.

Планирование обороны и военное планирование остаются сферой ответственности НАТО, но ЕС может ускорить снятие ограничений для военной логистики. Он также отметил, что страны союза могут совместно решать вопросы помощи государствам-членам через коллективное финансирование и закупки, как это было во время миграционного кризиса.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о сплочении почти всех членов ЕС и НАТО с целью нанесения России стратегического поражения через действия киевского режима. Он отметил это в видеообращении на открытии VIII Глобального форума молодых дипломатов. Лавров напомнил, что текущий год отмечен 80-летием Победы во Второй мировой войне и создания ООН, подчеркнув важность этих событий для послевоенного мироустройства.