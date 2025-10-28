США досрочно поставят Японии ракеты для истребителей F-35

США организуют ускоренную поставку партии современных ракет для японских истребителей F-35. Об этом объявил президент США Дональд Трамп, выступая перед экипажем атомного авианосца «Джордж Вашингтон» на базе в Йокосуке.

«Это первая партия ракет, которая будет поставлена японским силам самообороны для японских F-35. И они прибудут на этой неделе, то есть раньше срока», — заявил Трамп.

Американский лидер подчеркнул исключительные характеристики вооружения, назвав его «лучшим в мире».

Ранее американский лидер заявлял, что США получили заказы от Японии на военную технику. Он уточнил, что японская сторона сделала запрос на довольно крупные поставки.