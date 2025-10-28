Россия и США
28 октября, 09:07

США досрочно поставят Японии ракеты для истребителей F-35

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BlueBarronPhoto

США организуют ускоренную поставку партии современных ракет для японских истребителей F-35. Об этом объявил президент США Дональд Трамп, выступая перед экипажем атомного авианосца «Джордж Вашингтон» на базе в Йокосуке.

«Это первая партия ракет, которая будет поставлена японским силам самообороны для японских F-35. И они прибудут на этой неделе, то есть раньше срока», — заявил Трамп.

Американский лидер подчеркнул исключительные характеристики вооружения, назвав его «лучшим в мире».

Бомбардировщики B-1B ВВС США в понедельник совершили пролёт возле Венесуэлы
Ранее американский лидер заявлял, что США получили заказы от Японии на военную технику. Он уточнил, что японская сторона сделала запрос на довольно крупные поставки.

Мария Любицкая
  • Новости
  • Япония
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
