США досрочно поставят Японии ракеты для истребителей F-35
США организуют ускоренную поставку партии современных ракет для японских истребителей F-35. Об этом объявил президент США Дональд Трамп, выступая перед экипажем атомного авианосца «Джордж Вашингтон» на базе в Йокосуке.
«Это первая партия ракет, которая будет поставлена японским силам самообороны для японских F-35. И они прибудут на этой неделе, то есть раньше срока», — заявил Трамп.
Американский лидер подчеркнул исключительные характеристики вооружения, назвав его «лучшим в мире».
Ранее американский лидер заявлял, что США получили заказы от Японии на военную технику. Он уточнил, что японская сторона сделала запрос на довольно крупные поставки.
