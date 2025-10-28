Более 10 тысяч фур простаивают на границе с Казахстаном из-за транспортного коллапса

На границе Казахстана собралась огромная пробка из большегрузов, из-за которой российские продавцы не могут получить свой товар, сообщает Telegram-ана Baza. Предварительно, свыше 10 тысяч фур уже второй месяц не могут пройти пограничный контроль, продукции у них на сотни миллионов долларов.

Обстановка на границе Казахстана. Видео © Telegram / Baza

Казахстан является промежуточным пунктом на пути следования товаров в Россию из Китая, Турции и Киргизии. О проблемах с пересечением границы сообщалось ещё в сентябре, но изменений не было. Казахстан усилил меры по таможенному контролю, что вызвало дорожный коллапс. Часто сами продавцы виноваты в создавшейся ситуации, когда неверно декларируют продукцию. Например, фактический груз машины — зимние куртки, а экспортные документы и пошлины оформлены на автозапчасти.

Как рассказали селлеры, на границе застряли даже скоропортящиеся товары, а также авто, бытовые вещи и заказы, которые шли по экспресс-доставке. Время ожидания прохождения таможни увеличилось на месяц. Сейчас некоторые компании пытаются обойти пробки, перенаправив большегрузы через Уссурийск или Белоруссию. А небольшие фирмы опасаются, что им придётся закрыться, так как подобные транспортные издержки по причине простоя очень высоки. Появились, как рассказывают водители, и так называемые «посредники», предлагающие за деньги ускорить растаможку. Цена называется от 300 до 1 тысячи долларов.

Напомним, проблема возникла в середине сентября, когда казахстанские таможенные службы начали проводить тщательные досмотры товаров, подпадающих под антироссийские санкции, в частности электроники и продукции западных брендов. По словам логистов, задержки в перевозках сейчас достигают от трёх до пяти суток, что вынуждает транспортные компании повышать тарифы. К середине октября в очереди стояло уже 2,5 тысячи фур.