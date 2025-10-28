Шойгу обвинил Запад в попытках диверсий на важных объектах России

Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу предупредил о целенаправленных действиях иностранных спецслужб, стремящихся проникнуть на российские стратегические объекты для совершения диверсий. На совещании, посвящённом защите критической инфраструктуры в условиях СВО, он заявил, что необходимо учитывать не только угрозы, связанные с использованием взрывчатки и дронов.

Так, секретарь Совбеза особо выделил остроту проблемы кибератак, направленных против систем автоматизированного управления, а также попытки внедрения агентуры на важные государственные и промышленные площадки для извлечения информации и организации технологического саботажа. По словам Шойгу, эти угрозы исходят из множества источников, включая разведывательные структуры иностранных государств (особенно Украины), а также международные террористические ячейки и их пособников на российской территории.

Вместе с этим глава ФСБ РФ Александр Бортников заявил, что британские и украинские спецслужбы готовят диверсии на газопроводе «Турецкий поток». Напомним, что «Турецкий поток» — это крупный международный газопровод, предназначенный для транспортировки природного газа из России в Турцию и далее в Южную Европу. Газопровод начинается на берегу России (Анапа) и пролегает по дну Чёрного моря до побережья Турции (у села Кыйыкёй).