28 октября, 09:13

Тысячи россиян застряли во Вьетнаме из-за неисправности самолёта Red Wings

Обложка © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Тысячи россиян во Вьетнаме столкнулись с переносами и отменами рейсов Red Wings и вынуждены продлевать отпуск за свой счёт. В настоящий момент расписание рейсов постепенно возвращается к норме. Об этом сообщил SHOT.

Российские туристы, находящиеся в Нячанге, столкнулись с отменой и переносами рейсов авиакомпании Red Wings. Рейсы, назначенные на 26 октября, обещают отправить только сегодня, а вылеты с 27 октября перенесли на 29-е. Причиной стали поломки двух дальнемагистральных самолётов авиакомпании, которая располагает всего тремя такими лайнерами. Единственный исправный борт в данный момент выполняет рейсы, чтобы восстановить расписание.

Пассажирам рейса WZ 3201 официально сообщили о задержке из-за «производственной необходимости», подробности не раскрывались. Представители Red Wings пояснили, что пришлось провести дополнительный техосмотр самолёта, а туристам продлили проживание в гостиницах за счёт авиакомпании.

Ранее сообщалось о задержке рейса Владикавказ — Москва авиакомпании «Уральские авиалинии» более чем на сутки из‑за попадания птицы в носовую часть самолёта. Из‑за меньшей вместимости резервного борта часть пассажиров не смогла вылететь. Вылет из Северной Осетии был сначала перенесён с 14:10 на 22:45, а затем отменён из‑за повреждения Airbus A321 после столкновения с птицей.

Милена Скрипальщикова
