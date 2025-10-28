10-летний мальчик нашёл мёртвых родителей в квартире в Петербурге
Обложка © Life.ru
В Петербурге 10-летний мальчик нашёл тела родителей в квартире. Как пишет Mash на Мойке, школьник вернулся домой с прогулки и увидел страшную картину.
Признаков жизни родители не подавали, рядом с ними был рассыпан неизвестный белый порошок. Мальчик позвонил в экстренные службы. Сейчас причина смерти устанавливается, возбуждено уголовное дело.
Ранее похожая страшная история произошла в Башкортостане: мальчик нашёл тела родителей в селе Зубово Уфимского района. По предварительным данным, муж убил супругу, после чего свёл счёты с жизнью.
