10-летний мальчик нашёл мёртвых родителей в квартире в Петербурге

В Петербурге 10-летний мальчик нашёл тела родителей в квартире. Как пишет Mash на Мойке, школьник вернулся домой с прогулки и увидел страшную картину.

Признаков жизни родители не подавали, рядом с ними был рассыпан неизвестный белый порошок. Мальчик позвонил в экстренные службы. Сейчас причина смерти устанавливается, возбуждено уголовное дело.

Ранее похожая страшная история произошла в Башкортостане: мальчик нашёл тела родителей в селе Зубово Уфимского района. По предварительным данным, муж убил супругу, после чего свёл счёты с жизнью.