Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 октября, 09:05

10-летний мальчик нашёл мёртвых родителей в квартире в Петербурге

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Петербурге 10-летний мальчик нашёл тела родителей в квартире. Как пишет Mash на Мойке, школьник вернулся домой с прогулки и увидел страшную картину.

Признаков жизни родители не подавали, рядом с ними был рассыпан неизвестный белый порошок. Мальчик позвонил в экстренные службы. Сейчас причина смерти устанавливается, возбуждено уголовное дело.

В Подмосковье младенец провёл сутки в квартире с загадочно умершими родителями
В Подмосковье младенец провёл сутки в квартире с загадочно умершими родителями

Ранее похожая страшная история произошла в Башкортостане: мальчик нашёл тела родителей в селе Зубово Уфимского района. По предварительным данным, муж убил супругу, после чего свёл счёты с жизнью.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Происшествия
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar