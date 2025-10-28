Ямало-Ненецкий автономный округ стал лидером Урала по уровню зарплат для инженеров

Ямало-Ненецкий автономный округ занял первое место в Уральском федеральном округе по уровню средних зарплатных предложений для инженеров. При этом одновременно наблюдается рост числа вакансий и зарплаты на этих позициях, сообщает URA.ru.

По итогам сентября среднее зарплатное предложение в ЯНАО для инженеров достигло 182 700 рублей. Количество вакансий увеличилось на 3% по сравнению с тем же периодом прошлого года, а уровень оплаты за год вырос на 51%.

Эксперты связывают динамику с устойчивым дефицитом квалифицированных специалистов в энергетике, промышленности и строительстве региона. На Ямале востребованы как опытные инженеры, так и начинающие — работодатели активно конкурируют за кадры и предлагают привлекательные условия, чтобы закрыть ключевые позиции и удержать специалистов.

Ранее бизнес-аналитик объяснила, почему октябрь является лучшим месяцем для поиска работы. По её данным, в России уже увеличилось в 1,6 раза количество вакансий в сравнении с показателями начала сентября, а зарплаты стали выше.