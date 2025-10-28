Наркотики на 400 млн рублей нашли в подпольной лаборатории в Ленобласти

Сотрудники Северо-Западной оперативной таможни ликвидировали в Ленинградской области подпольную лабораторию по производству синтетического наркотика A-PVP, известного как «соль». В ходе спецоперации было изъято сырьё, достаточное для изготовления примерно 200 кг запрещённых веществ, рыночная стоимость которых оценивается в 400 миллионов рублей. Об этом Life.ru сообщили в пресс-службе ведомства.

Нарколабораторию по изготовлению «соли» обезвредили таможенники. Видео © Предоставлено ФТС России Life.ru

Оперативники установили, что прекурсоры для создания наркотиков перемещались в составе сборного груза из стран Восточной Азии. В ходе дальнейших мероприятий были задержаны двое ранее судимых за распространение наркотических средств мужчин, которые планировали наладить производство в специально оборудованных гаражах.

Стоимость партии на «чёрном» рынке оценивается примерно в 400 млн рублей. Фото © Предоставлено ФТС России Life.ru

В помещениях лаборатории обнаружено всё необходимое оборудование: реактор, стеклянная посуда, средства индивидуальной защиты, измерительные приборы и холодильные установки.

Возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств и их прекурсоров, санкции которой предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. По данным следствия, злоумышленники планировали организовать распространение готового продукта посредством закладок на территории региона.

Ранее сотрудники ФТС и ФСБ России провели масштабную операцию, в результате которой была перехвачена огромная партия кокаина. Наркотики, прибывшие в Россию морским путём из Эквадора, были изъяты. Общий вес груза составил 1,5 тонны, а его стоимость на чёрном рынке оценивается более чем в 20 миллиардов рублей.