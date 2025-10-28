Придёт удвоенная сумма: Россиянам рассказали, кому повысят пенсию в ноябре

Социальный фонд России в ноябре 2025 года проведёт перерасчёт пенсий для ряда категорий граждан, включая пожилых людей старше 80 лет и инвалидов I группы. Об этом газете «Известия» рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин.

«Прежде всего получат индексацию пожилые люди, которым исполнилось 80 лет в октябре. Им автоматически удваивается фиксированная выплата к страховой пенсии: с 8 907,70 до 17 815,40 рубля. Если за пенсионером официально оформлен уход, к его страховой пенсии добавляется ежемесячная надбавка в размере 1314 рублей, а к государственной пенсии — 1377 рублей», — сообщил депутат.

Аналогичные надбавки действуют для инвалидов I группы независимо от возраста. Кроме того, перерасчёт коснётся пенсионеров, которые вышли на пенсию в октябре, лётных экипажей гражданской авиации и работников угольной промышленности. Средняя прибавка для этих категорий составит от 1,5 до 3 тысяч рублей, а выплаты военных пенсионеров, уже проиндексированные на 7,6%, достигнут 40–45 тысяч рублей.

А ранее в Госдуме предложили обеспечить россиян тринадцатой пенсией к Новому году. Подобная мера, как ожидается, укрепит социальную справедливость и признаёт особую роль бабушек и дедушек в семейной жизни.