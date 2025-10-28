Слепой мужчина пострадал после драки с охранниками московского клуба в Митино

В Митино возле клуба «Руки Вверх!» произошла драка между охраной и посетителями, в результате которой пострадал слепой мужчина. Охранников клуба собираются привлечь к ответственности за произошедшее.Об этом сообщил Telegram-канал «Baza».

Компания друзей пришла в бар «Руки Вверх!» на Митинской, но часть мужчин уже была нетрезвой, поэтому охрана отказала им в проходе. Это вызвало конфликт, который быстро перерос в драку. Среди пострадавших оказался 37-летний Сергей — инвалид первой группы по зрению. После инцидента у него зафиксировали перелом руки, сотрясение мозга и ожоги.

Ранее в Лабытнанги ЯНАО мужчина жестоко избил свою сожительницу, в результате чего она получила тяжёлые травмы челюстей и лишилась нескольких зубов. Пострадавшая обратилась в суд с иском о компенсации морального вреда, который удовлетворили: мужчину обязали выплатить более 1,6 миллиона рублей. Суд установил, что вечером 22 сентября 2024 года злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из личной неприязни бил женщину кулаками по нижней челюсти с обеих сторон.