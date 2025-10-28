Появилось видео задержания агента Киева, готовившего теракт против сотрудника МВД в Крыму

ФСБ России обнародовала видеозапись с задержанием 19-летнего жителя Симферополя, подозреваемого в подготовке теракта против высокопоставленного сотрудника МВД. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба ведомства.

ФСБ показала кадры задержания и допроса крымчанина, планировавшего теракт. Видео © Пресс-служба ЦОС ФСБ России

На кадрах видно, как оперативники проводят обыск в квартире молодого человека. В ходе этого было изъято самодельное взрывное устройство, которое, по данным следствия, предназначалось для подрыва автомобиля. Представители ФСБ утверждают, что задержанный действовал по указанию украинских спецслужб.

Следователи также продемонстрировали переписку в мессенджере Telegram, которая доказывает связь подозреваемого с куратором из СБУ. В ходе обсуждения куратор под ником Bobr Kurva давал подробные инструкции по организации взрыва, объясняя как нужно отследить перемещения служебного автомобиля и незаметно заложить взрывчатку. Он подчёркивал необходимость чёткого выполнения плана с первого раза. Задержанный в своих показаниях сообщил, что изначально согласился на предложение о подработке, поступившее через интернет.

Напомним, что сотрудникам ФСБ удалось предотвратить теракт, который готовили спецслужбы Украины против крупного чиновника МВД Республики Крым. В ходе этого был задержан подозреваемый, им оказался 19-летний житель Симферополя. Для покушения он снял квартиру в непосредственной близости от места проживания цели.