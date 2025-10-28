Бывшая Ивлева призналась, что набрала 11 кг и «неистово худеет» на фоне развода

Молодая жена Константина Ивлева призналась, что тяжело переживает бракоразводный процесс с ведущим. В соцсети 28-летняя Валерия Куденкова рассказала, что «заедает стресс» и поэтому набрала лишние килограммы.

Валерия Куденкова. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ valeriya__ivleva

«Сначала конфеточки, шоколадочки, а потом я жирный-жирный-жирный, как поезд пассажирный. Неистово худею!» — сказала Куденкова.

51-летний шеф-повар расстался со своей второй супругой в начале октября. Ранее Куденкова хвасталась в Сети, что выглядит моложе своего возраста и имеет стройную фигуру, несмотря на рождение дочери. Сейчас она показала в сторис, как начала ходить на косметологические процедуры, помогающие уменьшить сантиметры в талии и бёдрах. По её словам, «похудательный контент» теперь будет для неё основным. Экс-избранница Ивлева рассказала, что набрала 11 лишних килограммов, но мириться с ними не хочет.

Поклонники попытались успокоить свою любимицу. В комментариях они написали, что внешне объёмы Куденковой не изменились, возможно, лишь «поползло» вширь личико. А кто-то предложил женщине заняться спортом и перестать «лежать на диване» после разрыва с Ивлевым.

Напомним, Константин Ивлев и его супруга Валерия Куденкова расстались после четырёх лет брака, при этом сохранив хорошие отношения. Пара поженилась в 2021 году, венчалась тайно в Тамани, у них есть дочь. Куденкова моложе Ивлева на 19 лет. Их отношения начались, когда Ивлев был в другом браке, там у него растут двое детей. Первый брак шеф-повара просуществовал 21 год и распался, когда супруга узнала об измене.