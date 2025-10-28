Политолог объяснил, какой сигнал Западу послал Путин в военной форме

Россия продемонстрировала новые возможности стратегического сдерживания на фоне испытаний ракеты «Буревестник». Почему это важно в текущем политическом контексте, рассказал РИА «ФедералПресс» политолог Алексей Нечаев.

«Запуск «Буревестника» и появление президента России Владимира Путина в военной форме – это не спонтанная реакция на сиюминутные спекуляции вокруг «Томагавков». Это весомый аккорд в сложной симфонии под названием «Стратегическое сдерживание», – объяснил эксперт.

На фоне истечения в феврале 2026 года срока Договора о СНВ Москва предлагала Вашингтону продлить количественные ограничения хотя бы на год. Идею в США назвали «хорошей», но реального прогресса в диалоге нет.

Эксперт подчеркнул, что «Буревестник» — уникальная ракета с ядерной энергоустановкой и фактически неограниченной дальностью. Это демонстрация нового класса стратегических систем, которые не вписываются в рамки прежних соглашений. Такой шаг болезнен для США, традиционно опирающихся на географическую защищённость и ПРО, ведь «Буревестник» может обходить оборону с любого направления, вынуждая задуматься о дорогостоящей круговой защите.

В совокупности, отметил Нечаев, сообщения об испытаниях и военная форма верховного главнокомандующего служат уроком скептикам: у России есть и технологии, и политическая воля для обеспечения своей безопасности в условиях эрозии старых договорённостей.

Ранее Life.ru сообщал, что испытания ракеты «Буревестник» выявили отставание США в гонке вооружений не только от России, но и от Китая. Так, Штатам позарез нужно продлить действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений.