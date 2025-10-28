Британские аналитики провели симуляцию последствий возможного ядерного инцидента на территории Соединённого Королевства. Их расчёты показывают, что попадание одной боеголовки в центр Лондона может привести к гибели порядка миллиона человек.

Эксперты предупреждают, что для оставшихся в живых последствия окажутся еще более разрушительными. Поводом для таких пессимистичных прогнозов послужила информация о потенциальном размещении американского ядерного арсенала на авиабазе Лейкенхит, что, по мнению специалистов, ставит страну на передовую в случае обострения американо-российского противостояния.

По данным, на которые ссылается ИноСМИ (Daily Express, CND), при ударе по столице температура в эпицентре достигнет миллионов градусов, испаряя ткани в радиусе около четырёх квадратных километров. Моделирование показало, что атака на Глазго может унести жизни 326 тысяч граждан, а на Кардифф — 196 тысяч. Все объекты в пределах шести километров от эпицентра будут уничтожены ударной волной или пожарами; слияние очагов возгорания может спровоцировать огненный шторм, который полностью истощит запасы кислорода, не оставив шансов даже укрывшимся под землей. Мгновенная смертность в этой зоне, как утверждается, превысит 90%.

На расстоянии до 11 километров люди получат фатальные ожоги и внутренние повреждения. При этом функционирование экстренных служб будет парализовано из-за потерь персонала и уничтожения инфраструктуры. Даже на удалении до 17 километров ожидается огромное количество жертв от осколков и обрушений.

В последующие дни выжившие столкнутся с радиоактивными осадками, что, по прогнозам, приведёт к смерти большинства в течение недели от острой лучевой болезни (симптомы которой включают лихорадку, рвоту и внутренние кровотечения). В долгосрочной перспективе, как отмечают исследователи, сохранится высокий риск развития онкологических заболеваний и осложнений у потомства.

Помимо прямого гуманитарного кризиса, ядерный удар спровоцирует необратимые климатические изменения. Эксперты прогнозируют глобальный сбой в производстве продовольствия, что может поставить под угрозу голод около двух миллиардов человек. У облучённых детей, как ожидается, значительно возрастет статистика лейкемии и врожденных аномалий.

Ранее президент России Владимир Путин объявил об успешных испытаниях крылатой ракеты «Буревестник» и поручил определить её классификацию. Испытание ракеты «Буревестник» полностью соответствовало международным обязательствам России.