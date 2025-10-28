Россия и США
28 октября, 09:33

В Кремле раскрыли детали переговоров Путина с главой МИД Северной Кореи

Обложка © kremlin.ru

Президент России Владимир Путин и глава МИД КНДР Цой Сон Хи в ходе вчерашней встречи обсудили пути развития сотрудничества и укрепления дружеских отношений между Москвой и Пхеньяном. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Обсуждались, собственно, все вопросы, связанные с планами по дальнейшему развитию и укреплению нашей дружбы, нашего партнёрства, нашего союзничества», — сказал журналистам представитель Кремля.

Лавров заявил, что россияне никогда не забудут подвиг военных КНДР в Курской области

Напомним, накануне Путин принял в Кремле Цой Сон Хи. На встрече с министром иностранных дел КНДР президент сказал, что у России и Северной Кореи всё «идёт по плану». Он также попросил передать Ким Чен Ыну «наилучшие пожелания» и напомнил, что подробно обсуждал с ним «отношения и перспективы их развития» в Пекине.

