27 октября, 13:10

Путин принял в Кремле Министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи

Обложка © Кремль

Глава государства Владимир Путин принял в Кремле высокого иностранного гостя — главу МИД КНДР Цой Сон Хи. Кадры встречи опубликовала пресс-служба российского лидера.

Перед началом встречи президент попросил зарубежного министра передать самые лучшие пожелания северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну.

«Мы с ним в Пекине поговорили подробно о наших отношениях, о перспективах развития. Всё идёт по плану. Самые наилучшие пожелания ему передавайте», — попросил глава государства.

Ранее в октябре заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отправился КНДР на празднование 80-летия Трудовой партии Кореи. Он почтил память советских солдат, возложив венок к памятнику Освобождения в Пхеньяне. Также Life.ru писал, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал военную активность США и их союзников против КНДР провокационной. Он подчеркнул, что возвращение к диалогу с учётом текущих реалий региона является единственным путём для построения в Северо-Восточной Азии стабильной системы безопасности.

