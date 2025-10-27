Путин принял в Кремле Министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи
Обложка © Кремль
Глава государства Владимир Путин принял в Кремле высокого иностранного гостя — главу МИД КНДР Цой Сон Хи. Кадры встречи опубликовала пресс-служба российского лидера.
Путин принял в Кремле Министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи. Видео © Кремль
Перед началом встречи президент попросил зарубежного министра передать самые лучшие пожелания северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну.
«Мы с ним в Пекине поговорили подробно о наших отношениях, о перспективах развития. Всё идёт по плану. Самые наилучшие пожелания ему передавайте», — попросил глава государства.
Ранее в октябре заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отправился КНДР на празднование 80-летия Трудовой партии Кореи. Он почтил память советских солдат, возложив венок к памятнику Освобождения в Пхеньяне. Также Life.ru писал, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал военную активность США и их союзников против КНДР провокационной. Он подчеркнул, что возвращение к диалогу с учётом текущих реалий региона является единственным путём для построения в Северо-Восточной Азии стабильной системы безопасности.
