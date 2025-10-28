Россия и США
28 октября, 09:47

Песков назвал тревожными данные СВР о подготовке Франции к отправке войск на Украину

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал тревожной информацию Службы внешней разведки о подготовке Франции к отправке военного контингента на Украину. Он подчеркнул, что российские военнослужащие регулярно фиксируют иностранную речь на линии боевого соприкосновения.

«Что касается информации Службы внешней разведки России, она тревожная», — сказал Песков журналистам.

Официальный представитель Кремля подтвердил присутствие иностранных военных в зоне специальной военной операции, отметив, что они становятся законными целями для российских войск.

Ранее СВР России распространила заявление о планах Парижа направить на Украину около двух тысяч военнослужащих, которые в настоящее время, по данным разведки, проходят боевое слаживание в приграничных с Украиной районах Польши.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон подтвердил предстоящую передачу Украине ракет Aster и истребителей Mirage. Он также заявил о приверженности Франции оказанию дальнейшей военной поддержки Украине и разработке новых инициатив в сотрудничестве с союзниками.

