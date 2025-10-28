Несмотря на скандалы в начале года, к концу 2025-го с Киевом остаётся почти вся Европа, а президент США Дональд Трамп всё чаще склоняется на сторону Незалежной. Это обуславливается неким скрытым талантом лидера киевского режима Владимира Зеленского, о котором «Царьграду» рассказал политолог Дмитрий Тренин.

Тренин назвал Владимира Зеленского «талантливым лицедеем», чьи актёрские навыки востребованы глобалистами и противниками России. По его мнению, украинский политик блестяще исполняет их запрос и удерживается в образе, с которым другие не справились бы, сломавшись ещё в самом начале.

«Я не представляю ни одного из украинских политиков на его месте. Они все были бы исключительно бледными, исключительно невнятными. И, наверное, сломались бы уже сто раз по пути с февраля 2022 года и до сегодняшнего дня», — сказал эксперт.

Политолог считает, что возвращаться к предметному торгу с Белым домом по урегулированию бессмысленно до появления значимых успехов российской армии. Главная задача — достижение целей, заявленных в начале спецоперации. Дипломатия, по оценке Тренина, понадобится для фиксации результатов уже одержанных побед. При этом преждевременные переговоры, наоборот, могут привести к утрате части достигнутого.

Чтобы всё это работало, Зеленскому пришлось фактически стать военным диктатором. Многих на Украине не устраивает такое положение дел, поэтому в стране недавно начала формироваться «антизеленская» коалиция.