ВС России зачистили от ВСУ 40 зданий в Петропавловке Харьковской области

Российские войска приступили к зачистке территории посёлка Петропавловка в Харьковской области, уже от украинских боевиков освобождено 40 зданий. Об этом рассказали в Минобороны РФ. Наши военные продолжают брать населённый пункт под свой контроль.

«В населённом пункте Петропавловка Харьковской области от украинских боевиков зачищено 40 зданий. Уничтожена группа военнослужащих 1-й бригады Нацгвардии, пытавшихся переправиться на шести лодках на правый берег реки Оскол», — уточнили в ведомстве.

Как сообщалось ранее, российские военные заняли высоту в пяти километрах восточнее Петропавловки на Купянском направлении в Харьковской области. Тем самым до Купянска нашим солдатам осталось всего пять километров. Военный эксперт Андрей Марочко уточнил, что на данном участке фронта оборона противника полностью рухнула и ВСУ спешно покидают позиции.